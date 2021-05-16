Орловчанка Надежда Захарова победила в конкурсе «Автоледи - 2021»

в Орле прошел конкурс "Автоледи-2021". Фото: пресс-служба администрации города

Накануне, 15 мая, в Северном районе Орла прошли соревнования среди девушек-водителей. В городе выбирали «Автоледи-2021».

В этом году в городском конкурсе приняли участие 19 человек. Все автолюбительницы с водительскими правами категории «В» выступали на собственных машинах.

На парковке возле торгового центра «Лента» им предстояло выполнить 10 упражнений, среди которых традиционная «Змейка», «Гараж» и даже эстафета.

в соревнованиях приняли участие 19 девушек. Фото: пресс-служба администрации Орла

В результате выступлений определилась тройка лидеров. Победителем конкурса стала орловчанка Надежда Захарова.

- Третье место в конкурсе «Автоледи-2021» завоевала Ирина Казначеева, второе место у орловчанки Кристины Сафоновой, - рассказали «КП» в пресс-службе администрации Орла.