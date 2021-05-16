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Общество16 мая 2021 6:03

На Колхозном мосту в Орле ограничили движение транспорта с 15 мая

В ближайшее время переправу обследуют специалисты
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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На Колхозном мосту в Орле ограничили движение транспорта с 15 мая. Фото: пресс-служба администрации города

На Колхозном мосту в Орле ограничили движение транспорта с 15 мая. Фото: пресс-служба администрации города

Накануне, 15 мая, в Орле ограничили движение транспорта по Колхозному мосту. Автомобилистам рекомендуют объезжать переправу по улицу 2-й Пушкарной.

Решение о временном закрытии Колхозного моста приняла городская комиссия по чрезвычайным ситуациям. Отметим, мост уже долгое время находится в плачевном состоянии.

- На следующей неделе профильная организация проведет обследование конструкций Колхозного моста, чтобы определить, требуется ли капитальный ремонт или реконструкция. После определения источников финансирования будут проведены соответствующие работы, - сообщает пресс-служба администрации Орла.