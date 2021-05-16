На Колхозном мосту в Орле ограничили движение транспорта с 15 мая. Фото: пресс-служба администрации города

Накануне, 15 мая, в Орле ограничили движение транспорта по Колхозному мосту. Автомобилистам рекомендуют объезжать переправу по улицу 2-й Пушкарной.

Решение о временном закрытии Колхозного моста приняла городская комиссия по чрезвычайным ситуациям. Отметим, мост уже долгое время находится в плачевном состоянии.

- На следующей неделе профильная организация проведет обследование конструкций Колхозного моста, чтобы определить, требуется ли капитальный ремонт или реконструкция. После определения источников финансирования будут проведены соответствующие работы, - сообщает пресс-служба администрации Орла.