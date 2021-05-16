В Орле команды прокуратуры и школы-интерната сразились в турнире по мини-футболу

Соревнования по мини-футболу среди работников прокуратуры Орловской области
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
В субботу, 15 мая, в Орле на Центральном стадионе им. Ленина состоялись соревнования по мини-футболу. На спортивную площадку вышли шесть команд работников и ветеранов областной прокуратуры, а также воспитанников Нарышкинской школы-интерната.
Выступление барабанщиц на соревнованиях по мини-футболу
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Перед началом турнира участников соревнований и гостей ждала череда ярких показательных выступлений ансамбля барабанщиц «Триумф», воспитанников Центра «Десантник» и Росгвардии.
Показательные выступления юных десантников
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Также в этот день на стадионе работала плевая кухня, выставка оружия и униформы времен Великой Отечественной войны. Спортивный праздник привлек внимание и взрослых и детей.
- Мероприятие приурочено к празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, - сообщили «КП» в пресс-службе прокуратуры Орловской области.
Соревнования по мини-футболу среди работников прокуратуры Орловской области
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Соревнования по мини-футболу среди работников прокуратуры Орловской области
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Выставка оружия, приуроченная к празднованию 76-й годовщины Победы
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Соревнования по мини-футболу среди работников прокуратуры Орловской области
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО