В Орле команды прокуратуры и школы-интерната сразились в турнире по мини-футболу

Соревнования по мини-футболу среди работников прокуратуры Орловской области Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В субботу, 15 мая, в Орле на Центральном стадионе им. Ленина состоялись соревнования по мини-футболу. На спортивную площадку вышли шесть команд работников и ветеранов областной прокуратуры, а также воспитанников Нарышкинской школы-интерната.

Выступление барабанщиц на соревнованиях по мини-футболу Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Перед началом турнира участников соревнований и гостей ждала череда ярких показательных выступлений ансамбля барабанщиц «Триумф», воспитанников Центра «Десантник» и Росгвардии.

Показательные выступления юных десантников Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Также в этот день на стадионе работала плевая кухня, выставка оружия и униформы времен Великой Отечественной войны. Спортивный праздник привлек внимание и взрослых и детей.

- Мероприятие приурочено к празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, - сообщили «КП» в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

Соревнования по мини-футболу среди работников прокуратуры Орловской области Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Соревнования по мини-футболу среди работников прокуратуры Орловской области Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Выставка оружия, приуроченная к празднованию 76-й годовщины Победы Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО