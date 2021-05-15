Коронавирус в Орловской области на 15 мая 2021: число смертей достигло 631

Коронавирус в Орловской области на 15 мая 2021 Фото: Архив "КП"

Сегодня, 15 мая 2021 года, федеральный оперштаб сообщил о 49 новых случаях заражения коронавирусом в Орловской области. За весь период пандемии заболели 34 875 жителей региона.

В настоящее время лечение от коронавируса проходят 1354 орловца. Справиться с заболеванием смогли 32 892 человека. Накануне из больниц выписались 63 выздоровевших пациента.

Однако информацию о летальных исходах федеральный оперштаб озвучивает практически ежедневно. Сегодня оперштаб подтвердил, что скончались еще два пациента с диагнозом коронавирусная инфекция. Пандемия унесла жизни 631 орловца.