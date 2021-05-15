Орловцев приглашают на спектакль «Домой с Победой!»

Уже завтра, 16 мая, Орел станет участником большого благотворительного проекта и примет эстафету героико-исторического тура Русского национального балета «Кострома».

На орловской сцене состоится показ спектакля «Домой с Победой!». В постановке участвует более 150 человек - артисты балета «Кострома», симфонический оркестр Костромской филармонии, артисты Центрального Академического театра Российской Армии.

В спектакле принимают участие народная артистка СССР Людмила Чурсина и заслуженный артист РФ Василий Пьянов. Автор сценария и художественный руководитель – заслуженный деятель искусств РФ Юрий Царенко.

Подробности об истории спектакля и действующих лицах можно узнать на сайте балета «Кострома».

Билеты можно приобрести в кассах «ОрелКонцерт» рядом с ТЦ Атолл, ЦУМ, Гринн Центр или онлайн.

КОГДА? ГДЕ?

16 мая в 18.00

Концертный зал КДЦ «Металлург» (Орел, ул. Металлургов, 17)