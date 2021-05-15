Полного закрытия Маслозаводского переулка Орла на время ремонта не будет

В 2021 году Маслозаводской переулок Орла ждет капитальный ремонт Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В скором времени в Заводском районе Орла должен начаться капитальный ремонт дороги в Маслозаводском переулке. Накануне, 14 мая, в администрации города должны были определиться с подрядчиком для выполнения работ.

В это же время в Орловском облсовете проходило заседание комитета по строительству и ЖКХ. Тема ремонта Маслозаводского переулка также оказалась на повестке дня.

- Предыдущий капремонт дороги осуществлялся в 2011 году и сейчас объект находится в крайне неудовлетворительном состоянии. На ремонт переулка Маслозаводского по решению губернатора Андрея Клычкова были выделены дополнительные средства бюджету Орла, - пояснил Алексей Субботин, и. о. руководителя Департамента строительства Орловской области.

Как подчеркнул чиновник, на время ремонта не предусмотрено полное закрытие движения транспорта.

- На кратковременные промежутки будет введено реверсивное движение. Схема организации движения будет согласованна с ГИБДД. При этом основную работу планируется делать в ночное время, - сообщил Алексей Субботин.