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Общество15 мая 2021 9:19

На улицах Орла начался покос травы

Коммунальщики убрали бурную растительность в Заводском и Советском районах
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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На улицах Орла начался покос травы

На улицах Орла начался покос травы

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В пятницу, 14 мая, в Заводском и Советском районах Орла начался покос травы. Коммунальные службы и бригады «Зеленстроя» убрали бурную растительность на пяти улицах и двух скверах.

Покос прошел на Комсомольской, Васильевской и Октябрьской улицах, а также в Историко-литературном квартале (от улицы 7-го Ноября до улицы Тургенева).

Также скосили траву в сквере Генерала Ермолова и сквере Лескова.

- До конца этой недели работы по покосу травы продолжатся на набережной Дубровинского и в центральной части города, - сообщили «КП» в пресс-службе администрации Орла.

Городская среда в Орле