Погода в Орле на 15-16 мая: выходные обещают быть жаркими

Погода в Орле на 15-16 мая 2021 Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловскую область наконец-то придет долгожданное тепло. Столбики термометров поднимутся выше +20 градусов уже в грядущие выходные. Публикуем полный прогноз погоды на 15 и 16 мая 2021 в Орле и области.

По данным специалистов Росгидрометцентра, в субботу, 15 мая, ожидается переменная облачность и небольшой кратковременный дождь. Днем воздух прогреется до +22 градусов, ночью +12. Ветер южный 4 м/с. Атмосферное давление 741 мм рт.ст.

В воскресенье, 16 мая, вновь переменная облачность и небольшой кратковременный дождь. Однако столбики термометров продолжат расти вверх. Днем +24 градуса, ночью +10. Ветер южный 3 м/с. Атмосферное давление 744 мм рт.ст.

По предварительным прогнозам синоптиков, начало новой рабочей недели встретит орловцев жарой в +28 градусов.

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