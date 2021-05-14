В Детском паке Орла заложили Аллею семьи

В Орле заложили Аллею семьи в Детском парке
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Сегодня, 14 мая, накануне Международного Дня семьи в Детском парке Орла появилась своя Аллея семьи. Саженцы туи высадили здесь двенадцать семей, взявших под опеку и воспитывающих приемных детей.
в высадке саженцев туи приняли участие двенадцать семей
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Среди главных героев праздника оказались Алехины, Моховы, Ермаковы, Камшиловы, Пронины, Елочкины, Ежаковы, Старокольцевы, Шумковы, Дубровины, Чибисовы и Жикулины. Их семьи являются участниками социального проекта «Рука в руке».
Малышей ждала веселая развлекательная программа
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Малышей и их родителей в этот день ждала веселая развлекательная программа.
- Социальный проект по сопровождению замещающих семей «Рука в руке» успешно реализуется с сентября 2020 года. За это время 32 семьи опекунов, усыновителей и приемных родителей, в которых воспитываются 39 детей, получили помощь и поддержку от педагогов-психологов, юристов, учителей-дефектологов и других специалистов, - сообщает пресс-служба администрации Орла.
В Орле заложили Аллею семьи в Детском парке
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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