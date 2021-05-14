В деревне Селихово под Орлом перевернулась фура

В деревне Селихово Урицкого района перевернулась фура. Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Сегодня, 14 мая, на автодороге возле деревни Селихово Урицкого района произошло ДТП. Водитель большегруза не справился с управлением. В результате машина опрокинулась в кювет.

Авария произошла в районе восьми часов утра. На месте ДТП работали сотрудники МЧС и Госавтоинспекции.

- Пострадавших нет, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

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