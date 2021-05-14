В Орле и области с начала сезона клещи покусали 22 ребенка (по данным на 12 мая 2021) Фото: Архив "КП"

В Орловской области зафиксировано уже 80 случаев нападения клещей на людей, в том числе 22 детей. Такие данные на 12 мая 2021 приводит региональное Управление Роспотребнадзора.

Клещи покусали жителей Орла и 14 районов области - Верховского, Дмитровского, Болховского, Залегощенского, Новосильского, Покровского, Кромского, Сосковского, Глазуновского, Хотынецкого, Ливенского, Мценского, Свердловского и Орловского. К счастью, случаев заражения людей иксодовым боррелиозом не зарегистрировано.

- Инфицированность клещей возбудителями боррелиоза составила 16,2% от числа исследованных (за аналогичный период 2020 года – 15,7%). В целом количество обратившихся по поводу присасывания клещей снизилось в 1,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, - рассказали «КП» в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Орловской области.

В настоящее время в регионе продолжается обработка парков и скверов от клещей.

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