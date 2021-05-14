В Орле прошла приемка двора на Песковской улице. Фото: пресс-служба администрации Орла

В Орле во всю идет ремонт дворов многоквартирных домов. В 2021 году благоустроить должны 42 двора, на 35 из них уже ведутся работы. Один двор уже приведен в порядок.

Сегодня, 14 мая, в Заводском районе прошла приемка двора дому №17 по Песковской улице. Здесь подрядчик заасфальтировал подходы к подъездам, установил на фасаде дома светодиодное освещение, а также и урны и скамейки на детской площадке.

- В целом, ремонт двора выполнен без нареканий. Реакция на некоторые замечания, которые возникали в ходе процесса, исправлялись подрядчиком своевременно. Пробы асфальтового покрытия прошли все экспертизы, — сообщил Дмитрий Кузнецов, и.о. начальника УКС.

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