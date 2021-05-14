На Орловскую область надвигается шторм с порывами ветра до 20 м/с Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Сегодня во второй половине дня, 14 мая, в Орловской области резко ухудшится погода. На регион надвигается шторм с порывами ветра до 20 м/с.

Непогода задержится в Орловской области с 13.30 часов и до 21.00 часа сегодняшнего дня.

- Ожидается комплекс неблагоприятных метеоявлений – местами сильные дожди, грозы, град и шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с, - рассказал «КП» Валерий Селихов, начальник Орловского гидрометцентра.

Сотрудники МЧС просят жителей региона быть бдительными, не прятаться от дождя и грозы под деревьями, держаться подальше от легких построек и как можно быстрее спрятаться в помещении.

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