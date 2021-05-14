«Троицкие хороводы» в Орловской области запланированы на 20 июня 2021 Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В 2021 году жители и гости Орловской области смогут побывать на большом фольклорном празднике «Троицкие хороводы». Фестиваль проводится уже много лет в День Святой Троицы и только 2020 году он проходил в урезанном онлайн-формате из-за коронавируса.

Накануне, 13 мая, начальник Управления культуры и архивного дела Орловской области Наталья Георгиева рассказала телеканалу «Первый областной» о том, что в этом году уже началась подготовка к XXII Международному фольклорному празднику «Троицкие хороводы в Орловском Полесье».

- Проведение традиционного культурного мероприятия запланировано на 20 июня – День Святой Троицы. В этом году праздник пройдет в селе Льгов Хотынецкого района. В дальнейшем эта площадка станет постоянным местом проведения Троицких хороводов, - сообщила Наталья Георгиева в программе «Готов ответить».

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