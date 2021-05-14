Жители Фруктового переулка Орла обратились в прокуратуру из-за разбитой дороги Фото: Архив "КП"

В Орле продолжаются споры вокруг ремонта дороги в частном секторе Фруктового переулка (Заводской район). Жители неоднократно обращались в городскую администрацию с просьбой отремонтировать дорогу, но все безрезультатно.

Камнем преткновения стали 500 метров дорожного полотна, отделяющего людей от цивилизации. Жители домов в Фруктовом переулке уверяют, что в плохую погоду к ним не может подъехать ни скорая, ни такси, да и самим приходится личные автомобили оставлять в соседних дворах.

Напомним, ранее к проблеме подключились активисты ОНФ, передавшие жалобу орловцев в городскую администрацию. Однако на этом все и затихло.

Теперь люди ищут защиты своих прав в областной прокуратуре. Накануне, 13 мая, они побывали на личном приеме у прокурора Владислава Малкина.

- Для проверки доводов жителей переулка, в котором проживает ветеран Великой Отечественной войны, инвалиды-колясочники и другие социально незащищенные категории граждан прокурор области выехал на место, - сообщили «КП» в пресс-службе ведомства.

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