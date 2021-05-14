В Ливенском районе орловец пытался убить знакомого, но его остановила мать

Орловец пытался убить знакомого, но его остановила мать Фото: Архив "КП"

В одном из населенных пунктов Ливенского района конфликт между селянами едва не закончился трагедией. 42-летний мужчина набросился с ножом на своего 60-летнего знакомого.

Орловец успел нанести ему шесть ударов в грудь и шею. Дело могло закончиться убийством, если бы его мать не выбила у него из рук нож и не вызвала для пострадавшего скорую. Мужчину увезли в больницу, сейчас его жизни ничего не угрожает.

- В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (покушение на убийство). В ходе допроса подозреваемый сознался в содеянном. Сейчас он задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили «КП» в пресс-службе СУ СК России по Орловской области.

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