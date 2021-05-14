Под 5,3 % годовых: Сбер запустил льготную ипотеку по строительству домов для семей с детьми

ПАО Сбербанк анонсировал запуск собственной льготной ипотечной программы с господдержкой на строительство частных домов для семей, в которых есть дети. Ставка составляет 5,3% годовых. Кредитные средства предоставляются на срок до 30 лет. Процентная ставка фиксируется на весь срок действия ипотечного договора.

Программой могут воспользоваться семьи, в которых в период с 1 января 2018 года до 1 марта 2023 года родился второй или последующий ребенок, а также для семей, в которых есть ребенок с инвалидностью.

Ранее правительство РФ приняло решение, позволившее банкам расширить льготную ипотечную программу.

– Мы поддерживаем такой шаг, поскольку многие семьи после рождения детей задумываются о покупке дома. Сейчас в рамках программы они смогут оформить ипотеку по льготной ставке на квартиру в новостройке или строительство индивидуального дома, – прокомментировал первый зампредседателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Он также отметил, что в период пандемии существенно вырос спрос россиян на индивидуальные дома и выгодные предложения по ставкам. В этом случае ПАО Сбербанк готов оказать помощь в приобретении жилья.

– К примеру, за первый квартал 2021 года Сбербанк получил более 13 тысяч заявок на индивидуальное жилищное строительство в рамках различных программ, а за аналогичный период 2020 года этот показатель составил чуть более 6 тысяч заявок. Выдано было 1,87 млрд рублей ипотеки на ИЖС, что превышает прошлогодние результаты более чем в два раза, – пояснил Александр Ведяхин.

По программе сумма кредита должна составлять до 12 млн рублей – при покупке или строительстве жилья в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, до 6 млн рублей – в других регионах. Первоначальный взнос – от 15% стоимости недвижимости.

Кроме того, семьи с детьми также по программе могут приобрести квартиры в новостройке по ставке от 0,1% годовых в рамках программы субсидирования от застройщика и от 5% годовых при электронной регистрации сделки.

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