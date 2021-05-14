В Орловской области завершили вакцинацию почти 52,5 тысячи человек (по данным на 13 мая 2021) Фото: Архив "КП"

В четверг, 13 мая, в администрации Орловской области прошло заседание регионального оперштаба. Одним из ключевых вопросов повестки дня стала вакцинация от коронавируса.

По данным на 13 мая 2021 года, первую дозу вакцины уже получил 66169 человек, 52441 орловец завершил вакцинацию.

- Кроме того, 246 человек получили первую дозу новой вакцины «ЭпиВакКорона», - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Напомним, 12 мая губернатор Андрей Клычков сообщил в прямом эфире в соцсетях, что масочный режим может быть отменен, если прививку от инфекции сделает 50% населения. Пока же на вакцинацию решились менее 10% жителей региона.

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