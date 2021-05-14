Набор школьников в экологические отряды Орла начнется 24 мая 2021 Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле возобновляют работу экологические отряды. Школьники смогут получать официально получать зарплату от работодателя и материальную поддержку от центров занятости.

Перед началом работы ребят ждет подробный инструктаж, знакомство со своими трудовыми задачами и с коллегами по отряду.

Набор школьников в экологические отряды на июнь начнется 24 мая. Чтобы попасть в отряд, необходимо подать документы в управление коммунального хозяйства Орла (Наугорское шоссе, дом № 27а, 3 этаж, кабинет №3).

- Подготовку документов лучше не откладывать на последний день. Особенно это касается ребят в возрасте до 15 лет: для их трудоустройства требуется обязательное разрешение от органов опеки и попечительства, у которых в отдельных районах города всего два приемных дня в неделю, - рекомендует пресс-служба администрации города.

Для трудоустройства подросткам понадобятся заявление, копии паспорта, страхового пенсионного свидетельства, ИНН, номер счета банковской карты, медицинская справка (о том, что здоровье позволяет заниматься работой в экоотряде), справка из образовательного учреждения (о том, что действительно является учащимся), разрешение одного из родителей на трудоустройство и согласие на обработку персональных данных.

Для школьников в возрасте от 14 до 15 лет понадобится разрешение из органов опеки и попечительства.

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