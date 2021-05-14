Орловец взял у собутыльника банковскую карту и отправился по барам

Орловец взял у знакомого банковскую карту и отправился по барам Фото: Архив "КП"

В Железнодорожном районе Орла посиделки с распитием алкоголя закончились кражей и уголовным делом. Один из выпивавших взял у собутыльника банковскую карту, чтобы купить очередную партию спиртного, но в место этого сам отправился по барам.

Владелец банковской карты не сразу заметил пропажу. Когда компания стала расходиться, он стал расспрашивать знакомых, но безрезультатно. Вскоре на его телефон стали приходить сообщения о списании денег со счета и все из питейных заведений. После этого мужчина написал заявление в полицию.

- По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (Кража). Сотрудники отдела уголовного розыска установили, что к совершению противоправного деяния причастен36-летний орловец. В беседе с полицейскими он признался в хищении и выдал чужую банковскую карту, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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