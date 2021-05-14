Коронавирус в Орловской области на 14 мая 2021: умерли трое человек, заболели 50

Коронавирус в Орловской области на 14 мая 2021 Фото: Архив "КП"

Сегодня, 14 мая 2021, в Орловской области подтвердился еще 50 случай заражения коронавирусом. В настоящее время на лечении находятся 1317 человек. Обновленную статистику представил федеральный оперштаб.

Всего за весь период пандемии в Орловской области заболели 34 826 жителей региона, из них 32 829 успешно справились с коронавирусом и вылечились. Накануне из больниц выписался 61 орловец.

При этом число смертей продолжает увеличиваться. Пандемия унесла жизни 629 человек. Федеральный оперштаб подтвердил, что скончались еще три пациента с диагностированным коронавирусом.