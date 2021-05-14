В Орле с 1 июня 2021 произойдут изменения в транспортном обслуживании Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле произойдут изменения в движении общественного транспорта и его количестве. Городская администрация планирует преобразить транспортное обслуживание в облцентре с 1 июня 2021 года.

С начала лета автобусы, у которых конечной остановкой был ТМК «ГРИНН», станут курсировать до разворотного кольца на Высоковольтной улице.

- Такая мера позволит снизить аварийность участка напротив ТМК «ГРИНН» и улучшит транспортную доступность для жителей поселка Соловьиная роща, - пояснили «КП» в пресс-службе администрации Орла.

Кроме того, изменится маршрут автобуса №21. С 1 июня он будет проходить через заезд на остановочный пункт около троллейбусного депо и улицы Металлургов до конечной остановки «Санаторий «Лесной».

Маршруты №3, 6М, 23 и 24, которые сейчас не обслуживаются, будут исключены из Реестра.

Остальные изменения коснутся количества машин и их вместимости. На маршрутах Орла появятся 60 низкопольных автобусов (20% от общего количества городских автобусов).

В Зареченском микрорайоне будет дополнительно запущено три автобуса на маршруте №20, а на маршрутах №8 и 9 – по две дополнительные машины. Еще маршруте №8 добавятся автобусы средней вместимости.

Маршрут №34 пополнится пять автобусами, а на маршруты №16, 21, 26 и 27 добавится по две машины.