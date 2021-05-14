Орловские спасатели вызволили из ямы собаку и передали хозяйке Фото: Архив "КП"

Сегодня ночью, 14 мая, орловские спасатели провели операцию по вызволению из беды домашней собаки. Животное провалилось в яму на Кольцевой улице (Советский район) и не могло выбраться из западни.

Сначала хозяйка хвостатого питомца попыталась сама достать его из ямы, но не получилось. Собака жалобно лаяла и просилась домой. Тогда женщина обратилась в службе спасения 112.

- Сообщение о том, что домашняя собака провалилась в яму поступило в 01:05 часов ночи. На место выезжали сотрудники областной поисково-спасательной службы, которые вытащили собаку и передали ее хозяйке, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловско области.

Перепуганный питомец вернулся домой.