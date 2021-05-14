В Орловской области коронавирусом болеют в 23 районах из 24 Фото: Архив "КП"

В Орловской области на минувшей неделе, с 3 по 9 мая, в эпидемический процесс были вовлечены 23 района из 24. На ряде территорий наметился небольшой рост заболеваемостью коронавирусом, а где-то наоборот снижение.

По данным озвученным на заседании регионального оперштаба 13 мая 2021, на прошедшей неделе не регистрировались новые случаи заражения коронавирусом в Корсаковском и Знаменском районах.

География распространения коронавируса в Орловской области на 13 мая 2021

Однако в сравнении с предыдущей неделей рост заболеваемости COVID-19 отмечен Мценском, Болховском, Ливенском, Дмитровском, Должанском, Колпнянском, Краснозоренском. Новосильском, Орловском и Хотынецком районах.

- Ежедневный показатель заболеваемости на 100 тысяч населения Орловской области составляет 6,7 (по Российской Федерации – 5,6). Средний темп прироста заболеваемости COVID-19 за неделю - 0,14% (в среднем по стране – 0,17%). Коэффициент распространения инфекции (Rt) в регионе – 0,98, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.