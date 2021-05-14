Работающие орловцы стали почти 40% реже заболевать коронавирусом Фото: Архив "КП"

В четверг, 13 мая, в администрации Орловской области прошло заседание оперштаба. На повестке дня – ситуация с заболеваемостью кронавирусом в регионе.

По данным Управления Роспотребнадзора, за последнюю неделю заболеваемость коронавирусной инфекцией снизилась 5% в сравнении с предыдущей неделей. Существенное снижение новых случаев заражения наблюдается у категории взрослого работающего населения.

- В сравнении с предыдущей неделей количество заболевших COVID-19 среди работающего населения снизилось на 39% (84 случая против 117). В структуре заболевших наибольший удельный вес приходится на работников сферы образования (14,3%), сферы здравоохранения (13,1%), работников сельского хозяйства (9,5%) и работников промышленных предприятий (9,5%), - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Несмотря на снижение количества новых случаев заражения, ежедневный показатель заболеваемости на 100 тысяч населения Орловской области еще высок и составляет 6,7 (по Российской Федерации – 5,6).

Средний темп прироста заболеваемости COVID-19 за неделю - 0,14% (в среднем по стране – 0,17%). Коэффициент распространения инфекции (Rt) в регионе – 0,98.