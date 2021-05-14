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Происшествия14 мая 2021 8:25

Пострадали четверо, двое в тяжелом состоянии: под Орлом столкнулись две иномарки

Авария произошла поздним вечером 13 мая
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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Авария возле деревни Никольское Орловского района 13 мая 2021

Авария возле деревни Никольское Орловского района 13 мая 2021

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В четверг, 13 мая, в Орловском районе рядом с деревней Никольское произошло серьезное ДТП. На 349 км трассы М-2 Крым столкнулись «БМВ» с курскими номерами и внедорожник «Митсубиши». Авария произошла в районе 11 часов вечера.

Авария возле деревни Никольское Орловского района 13 мая 2021

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

На месте происшествия работали спасатели МЧС. Из сильно искореженных машин пострадавших пришлось доставать с помощью деблокировки. В частности, был зажат металлом водитель «БМВ»

Авария возле деревни Никольское Орловского района 13 мая 2021

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Как стало известно «КП» из собственных источников, по данным на 00.30 часов 14 мая пострадали четыре человека, из них двое в тяжелом состоянии. С места происшествия они доставлены в больницу. Погибших нет.

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