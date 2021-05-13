В Орле возбудили уголовное дело после падения забора на школьницу

В Орле после падения забора на школьницу возбудили уголовное дело. Фото: СУ СК России по Орловской области

Сегодня утром, 13 мая, на Карачевской улице на восьмилетнюю девочку по дороге в школу №2 упал каменный забор. С место происшествия ее доставили в больницу, где выяснилось, что у ребенка перелом правой стопы.

К счастью, жизни школьницы ничего не угрожает. Однако, как рассказала «Комсомолке» ее мама, девочка пережила сильный стресс, из-за перелома ей прописали постельный щадящий режим.

Пока пострадавший ребенок приходит в себя, по результатам прокурорской проверки уже возбудили уголовное дело по статье «Халатность». В настоящее время проводятся необходимые следственные действия.

- Ведутся осмотры места происшествия, предметов, документов, допросы очевидцев, изымаются необходимые следствию вещественные доказательства и проходят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщил «КП-Орел» Александр Коргин, и. о. старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Орловской области.