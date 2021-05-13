В Орловской области сегодня открылся новый завод

.

Производство основано на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) во Мценске.

Этот инвестиционный проект родился в 2019 году и несмотря на то, что его становление происходило на фоне пандемии, бизнесмену из Москвы Михаилу Николенко, генеральному директору ООО «Технау», айтишнику по первому высшему образованию и финансисту по второму, удалось успешно взрастить свое детище. Он считает, что основой их успеха является востребованность продукции предприятия практически в каждой семье и каждый день. Пользуются спросом она и в точках общепита, торговых сетях и т.д. Речь идет об упаковках из полиэтилена и бумаги, в частности, это производство фасовочных пакетов, товаров для запекания в виде рукава, бумаги и пергамента, бумажных пакетов для упаковки и переноски, мешков для мусора. Руководитель «Технау» подчеркивает, что их продукция является экологически чистой и не требует специальной утилизации.

Читать далее...