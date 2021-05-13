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Общество13 мая 2021 16:21

В Орле проверили саженцы деревьев, ввезенные из Польши

Почти 50 тысяч молодых яблонь привезли в регион
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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В регион завезли больше 47 тысяч молодых сортовых яблонь

В регион завезли больше 47 тысяч молодых сортовых яблонь

Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области устроили проверку деревьям, привезенным из Польши. Специалисты Россельхознадзора обследовали крупную партию саженцев яблонь.

В регион завезли больше 47 тысяч молодых сортовых яблонь. Их высадит один из фермеров.

- По результатам исследований, ввозимые партии соответствуют требованиям нормативных документов. Всего с начала года специалистами Управления Россельхознадзора проконтролировано 17 партий саженцев плодовых деревьев и ягодных кустарников в количестве 169 290 шт. Нарушений не установлено, - рассказали "КП" в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Орловской области.