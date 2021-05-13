В Орле проверили саженцы деревьев, ввезенные из Польши

В регион завезли больше 47 тысяч молодых сортовых яблонь Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области устроили проверку деревьям, привезенным из Польши. Специалисты Россельхознадзора обследовали крупную партию саженцев яблонь.

В регион завезли больше 47 тысяч молодых сортовых яблонь. Их высадит один из фермеров.

- По результатам исследований, ввозимые партии соответствуют требованиям нормативных документов. Всего с начала года специалистами Управления Россельхознадзора проконтролировано 17 партий саженцев плодовых деревьев и ягодных кустарников в количестве 169 290 шт. Нарушений не установлено, - рассказали "КП" в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Орловской области.