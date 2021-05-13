Ремонт Болховского шоссе начался. Фото: пресс-служба администрации Орла

В Орле начался ремонт Болховского шоссе. Дорожники с помощью спецтехники снимают старый асфальт.

Ремонт стартовал накануне, 12 мая, его делают по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дорогие". Полотно на Болховском шоссе сильно разбито, причиной этому называют разрушение дорожной подушки. Во время ремонта дорогу усилят сеткой.

- За первую ночь бригады ООО "Нерудстрой" сняли асфальт на участке протяженностью 1 километра. Фреза сделала четыре прохода. По итогу, вывезли 12 машин вместимостью 16 кубометров и четыре машины вместимостью 20 кубометров, - рассказали о первой ночи работы в пресс-службе администрации Орла.

Кстати, снятым асфальтом засыплют улицы частного сектора, на которых дороги тоже оставляют желать лучшего. Гарантийный срок ремонта на Болховском шоссе составит 7 лет.