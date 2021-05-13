Автоледи потерялась в Орловской области, но смогла найтись без навигатора и сотовой связи

Женщина ехала на личном авто из Белгорода в Брянск и сбилась с пути в Кромском районе Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Сегодня, 13 мая, в Орловской области в беду попала женщина-водитель, сбившаяся с пути на ночной трассе. Автоледи ехала по навигатору из Белгорода в Брянск и заплутала в Кромском районе.

Женщина оказалась в незнакомой местности, навигатор молчал, а телефон не ловил сотовую связь. Однако автоледи не растерялась и связалась с МЧС по системе «Эра-Глонасс», которой оснащены все новые автомобили в России с 1 января 2017 года.

- Сообщение оператору «Системы 112» поступило в 00.30 часов. В район деревни Апальково Кромского района была направлена оперативная группа 25-й пожарно-спасательной части. Пока спасатели ехали на вызов, с женщиной общался старший оперативный дежурный области Александр Печенкин, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Вскоре сотрудники МЧС обнаружен в деревне Апальково, автоледи сопроводили до трассы М-2 «Крым» и она продолжила свой путь.