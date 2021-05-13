В реке Орлик обосновалась красноухая черепаха. Фото: https://vk.com/okmuseum

В Орле активно обсуждают попавшие в соцсети фотографии черепахи, беззаботно греющейся на солнце в зарослях вдоль Орлика. Снимки красноухой черепахи опубликовали в группе Орловского краеведческого музея в соцсетях.

Как пояснили сотрудники музея, красноухая черепаха – завозной вид и в дикой природе на территории Орловской области появиться сама не могла, явно попав сюда «со стороны».

- Судя по размерам данной особи, встреченный экземпляр является зрелой самкой, что несет в себе некую опасность, ведь данный вид действительно является неудобным соседом для нашей болотной черепахи, - отметили авторы публикации.

К слову, еще несколько лет назад о необычной гостье писало интернет-издание «ИнфоОрел».