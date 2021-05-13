Администрацию Орла просят отремонтировать Авиационную улицу. Фото: ОНФ Орловской области

В Орле в самом разгаре капитальный и ямочный ремонт дорог. Список улиц, которые должны привести в порядок, сформировали еще в прошлом году. Однако члены ОНФ просят городскую администрацию внести в него улицу Авиационную в Заводском районе.

Сейчас дорога от Карачевского шоссе до выезда на улицу Спивака (участок протяженностью 1,5 км) находится в неудовлетворительном состоянии. Дорожное полотно покрылось ямами и выбоинами.

- Последний раз дорогу здесь ремонтировали несколько десятков лет назад. На легковой машине проехать здесь стало сложно. Поэтому орловские автолюбители по этой дороге не ездят, а после выезда из Зареченского микрорайона продолжают движение по Карачевскому шоссе, что и проводит к образованию пробок, - пояснили «КП» в ОНФ Орловской области.

По мнению общественников, если дорогу отремонтируют, то на Карачевском шоссе станет меньше пробок.