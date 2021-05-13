Коронавирус в Орловской области на 13 мая 2021: умерли двое, заболели 48 человек

Коронавирус в Орловской области на 13 мая 2021 Фото: Архив "КП"

Сегодня, 13 мая 2021 года, федеральный оперштаб сообщил о 48 новых случаях заражения коронавирусом в Орловской области. За весь период пандемии заболел 34 776 человек.

В настоящее время лечение от коронавируса проходят 1384 орловца. Справиться с заболеванием смогли 32 768 жителей региона. Накануне из больниц выписались 57 человек.

Хотя количество заболевших постепенно снижается, статистика смертности растет. Сегодня оперштаб подтвердил, что скончались еще два пациента с диагнозом коронавирусная инфекция. В регионе умерло 626 человек.