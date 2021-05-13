На ремонт дорог местного значения в Орловской области пойдет 887 млн рублей

На ремонт дорог местного значения в 2021 году выделено 887 миллионов рублей Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области на ремонт дорог местного значения в 2021 году выделено 887 миллионов рублей. Привести в порядок дорожники должны около 80 километров полотна.

Об этом сообщает пресс-служба Правительства Орловской области. Отмечается, что из указанной суммы больше половины, а именно 487 миллионов рублей, - это средства федеральные. Их региону выделили в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". На 10 из 11 запланированных к ремонту объектах уже кипит работа. Новый асфальт кладут в разных районах региона.

- Принято решение дополнительно за счет средств будущего года направить 10 млн рублей на ремонт дорог в районе. А основная магистраль в Хотынце будет приведена в порядок до середины июня, - рассказали в пресс-службе обладминистрации.