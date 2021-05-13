После трагедии в Казани школы Орловской области проверят на безопасность

В Орловской области на безопасность проверят школы. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков во время прямого эфира в соцсетях.

О таком решении глава региона заявил после трагедии, которая произошла в Казани 11 мая: бывший ученик гимназии №175 открыл стрельбу на поражение.

- Как человек может на такое пойти? После этой трагедии обсуждали вопрос охраны школ. Выполним работы по их проверке и принятию мер безопасности, чтобы от таких, извините, идиотов, наших детей обезопасить, - заявил Клычков в прямом эфире.