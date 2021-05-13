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Недвижимость13 мая 2021 11:20

Жители нескольких улиц Орла 13 мая до вечера остались без горячей воды и света

Публикуем список адресов, попавших в зону временного отключения ресурсов
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Жители домов по нескольким улицам до вечера остались без горячей воды и электричества

Жители домов по нескольким улицам до вечера остались без горячей воды и электричества

Фото: Архив "КП"

В Орле 13 мая жители домов по нескольким улицам до вечера остались без горячей воды и электричества. Публикуем список адресов, попавших в зону временного отключения ресурсов.

До 17.00 горячей воды не будет в квартирах жильцов, которые получают ресурс из котельных на Авиационной, 1 и на Маяковского,62. Об этом сообщил диспетчер «Газпром теплоэнерго Орел».

А электричества до 17 часов не будет в домах по переулкам Аптечному, Нагорному, Железнодорожному, Первомайскому. Об этом сообщает пресс-служба горадминситрации со ссылкой на диспетчера АО «Орелоблэнерго».

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