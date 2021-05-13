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Общество13 мая 2021 11:16

Больше 14 тысяч орловцев завели электронные трудовые книжки

Перейти на электронный формат стало возможным с 2020 года
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Фото: Наталья МЕРКУЛОВА

Фото: Наталья МЕРКУЛОВА

В Орловской области больше 14 тысяч человек завели себе электронные трудовые книжки. Переход на электронный формат стал возможным с января 2020 года.

Статистику озвучили в орловском отделении Пенсионного фонда России.

- У владельцев цифрового формата трудовой книжки есть преимущество: данные всегда под рукой. Их можно получить ровно за минуту в личном кабинете на Едином портале государственных и муниципальных услуг и сайте ПФР, - сообщает пресс-службе регионального ПФР.

На сегодняшний день электронная трудовая есть у 14 333 жителей Орловской области.