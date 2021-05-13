Больше 14 тысяч орловцев завели электронные трудовые книжки

Фото: Наталья МЕРКУЛОВА

В Орловской области больше 14 тысяч человек завели себе электронные трудовые книжки. Переход на электронный формат стал возможным с января 2020 года.

Статистику озвучили в орловском отделении Пенсионного фонда России.

- У владельцев цифрового формата трудовой книжки есть преимущество: данные всегда под рукой. Их можно получить ровно за минуту в личном кабинете на Едином портале государственных и муниципальных услуг и сайте ПФР, - сообщает пресс-службе регионального ПФР.

На сегодняшний день электронная трудовая есть у 14 333 жителей Орловской области.