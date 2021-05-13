Под Орлом экс-начальник отдела ГИБДД отправится под суд за взятку и покушение на мошенничество

Фото из архива "КП" Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области следственный комитет завершил расследование уголовного дела экс-начальника Урицкого отдела ГИБДД. Он обвиняется в покушении на мошенничество, превышении должностных полномочий и получении взятки.

Незаконные действия нечистого на руку высокопоставленного гаишника за руку поймали сотрудники собственной службы безопасности орловской полиции во взаимодействии с ФСБ. В уголовном деле бывшего начальника целая вереница эпизодов. Это получение взятки за не привлечение к административной ответственности водителя-нарушителя, и предложение купить водительские права категории "С" без обучения. В день, когда гаишнику должны были передать 70 тысяч рублей за эту услугу, его и взяли с поличным.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили "Комсомолке" Александр Коргин, и.о. старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Орловской области.