Орловский драмтеатр Тургенева победил в международном конкурсе

Фото: ОГАТ им. Тургенева

Орловский государственный драмтеатр им. Тургенева завоевал победу в международном театральном онлайн-марафоне, посвященном Великой Отечественной войне. Постановка "Военные сны" стал лучше в номинации "Музыкальный спектакль".

Онлайн-марафон "Дороги Победы" проходил в интернет-пространстве, а лучшие спектакли выбирали зрители. Заслужила победу постановка-концерт театра Тургенева, срежиссированная Екатериной Гусаровой.

- История, рассказанная в спектакле, разворачивается от начала Великой Отечественной войны. Женщины ждут мужчин, читают прилетающие треугольники писем, а защитники на фронте и привалах поют о доме, жизни, утраченном счастье мира и любви, - рассказали в пресс-службе Правительства Орловской области.

Участие в конкурсе принимало 22 театральных коллектива.