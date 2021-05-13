Под Орлом «Шевроле» врезался в «Камаз» на встречной полосе

на трассе возле поселка Надежда «Шевроле» врезался в «Камаз» на встречной полосе. Фото Госавтоинспекции по Орловской области.

В среду, 12 мая, на трассе в Орловском районе рядом с поселком Надежда произошла страшная авария. Иномарка вылетела на встречку и угодила под «Камаз» с полуприцепом.

ДТП случилось на шестом километре трассы «Орел-Брянск» в половине одиннадцатого часа вечера. 26-летний водитель «Шевроле Ланос» ехал в сторону Орла.

Авария возле поселка Надежда 12 мая 2021 года. Фото Госавтоинспекции по Орловской области.

Столкновение было такой силы, что иномарку полностью смяло. На месте аварии работали спасатели МЧС, Госавтоинспекция, медики.

- В результате ДТП водитель автомобиля «Шевроле Ланос» получил телесные повреждения и был госпитализирован, - рассказали «КП» в Госавтоинспекции по Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 9 ДТП, одно с пострадавшим.