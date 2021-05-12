Строительство детсада на улице Кузнецова в Орле идет с опережением графика Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле продолжается строительство детских садов. Всего в 2021 году в городе должно появиться три новых учреждения для дошколят - на улице Кузнецова (Северный район), на улице Ливенской (Железнодорожный район) и Планерной (Заводской район). Строительство детсада на 80 мест на улицу Кузнецова идет с опережением графика.

Сегодня, 12 мая, журналисты орловских СМИ побывали на строящемся объекте вместе с представителями городской администрации.

- Контракт заключен в 2020 году. Строительство идет полным ходом. Сегодня заканчиваются работы по обустройству крыши, внутри завершаются работы по оштукатуриванию и электроподготовке. Строительство идет с опережением графика. Никаких опасений по этому поводу нет, - пояснил Олег Минкин, первый заместитель главы администрации города Орла.

По контракту сдача объекта предусмотрена на конец 2021 года, но подрядчик рассчитывает закончить работы несколько раньше.

На Ливенской улице под строительство детсада подготовлена площадка, проведены подготовительные работы. Что же касается детсада на Планерной, то сейчас работы там не ведутся.

- Контракт с подрядчиком расторгнут из-за срыва сроков. Выделенные средства уже вернулись в бюджет, а подрядчик занесен в черный список. В мае должен быть заключен контракт с новой подрядной организацией, которая продолжит строительство детского сада, - пояснил мэр Орла Юрий Парахин.

У вас есть важная и интересная новость?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39