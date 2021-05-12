Орловский ОМОН отметил день рождения. Фото: пресс-служба территориального Управления Росгвардии

Орловский ОМОН 12 мая отметил день рождения. Со дня образования отряда особого назначения прошло 27 лет.

Образован ОМОН в Орле был в 1994 году, приказом начальника УМВД. В 2016 году, когда было создано новое силовое ведомство, росгвардия, ОМОН перешел под его юрисдикцию. Сегодня в областном центре в честь дня образования отряда состоялась торжественная встреча с участием руководителей ведомств, ветеранов службы и представителей власти.

Сотрудников поблагодарили за службу. Фото: пресс-служба территориального Управления Росгвардии

- Убежден, что и в дальнейшем сотрудники ОМОН будут стремиться к укреплению славных традиций спецназа и совершенствованию своих профессиональных навыков, - отметил в обращении к личному составу Игорь Баранов, начальник территориального Управления росгвардии.

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Торжественное мероприятие завершилось вручением наград и выставкой спецтехники.