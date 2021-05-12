Мэр Орла о школе на Зеленина: «Одной такой школы будет мало» Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Зареченском микрорайоне Орла на улице Зеленина продолжается строительство самой большой школы (1225 мест). Сегодня, 12 мая, на объекте побывал мэр Юрий Парахин вместе с журналистами.

Глава города пояснил, что работы идут в штатном режиме и срывов графика нет. Однако есть проблемы по стоимости строительных материалов.

- Очень сильно выросли цены на металл за последний год. Примерно на 50-60% от базовой стоимости, которая была заложена в проекте, но пока это никак не влияет на сроки сдачи объекта и стоимость объекта. В штатном режиме будем решать проблемы, - рассказал Юрий Парахин.

В целом финансирование строительства школы составляет 892 миллиона рублей, сейчас принято работ на 44 миллиона. Сдать новое здание должны в ноябре 2022 года.

- Микрорайон нуждается в двух подобных школах. Одной школы будет мало. Потребность очень высокая, - добавил также мэр Орла.

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