Орловец, забивший до смерти своего знакомого, на 8 лет отправится за решетку

За смертельную драку орловец на восемь лет попадет за колючку Фото: Архив "КП"

Житель Орловской области, до смерти забивший своего знакомого, отправится за решетку. Вместе со своим товарищем они напали на мужчину зимой 2019 года.

Все произошло в Краснозоренском районе. Хмельное застолье, стоившее человеческой жизни, довело его участников до конфликта. Двое из них напали на третьего, били так, что шансов выжить у бедолаги не осталось. Полицейским удалось задержать любителей помахать кулаками, уголовное дело расследовал следком. Суд вынес приговор одному из нападавших.

- Собранные следователем доказательства и заключения экспертиз легли в основу доказательственной базы. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год, - сообщил "КП" Александр Коргин, и.о. старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Уголовное дело второго участника смертельной драки еще расследуется.