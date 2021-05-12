В Зареченском микрорайоне Орла увеличат вместимость автобусов Фото: Архив "КП"

В молодом Зареченском микрорайоне Орла в этом году планируется решение проблемы с общественным транспортом. Сейчас городская администрация совместно с ГИБДД рассматривает, как будет реализована здесь новая схема движения общественного транспорта.

По данным администрации Орла, озвученным 12 мая, во время объезда города с журналистами, планируется продлить маршруты движения автобусов вглубь улицы Зареченской с учетом увеличившейся застройки. При этом пускать автобусы по улицы Полковника Старинова не планируют.

Разворотное кольцо будет в районе пересечения улицы Емлютина и Зареченской.

Пока утверждаются окончательный формат схемы движения, городские власти планируют увеличение вместимости автобусов, обсуживающих Зареченский микрорайон. В частности, маршрут №8, 9 и 20. На них также дополнительно появится по одному низкозольному автобусу.

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