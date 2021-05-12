Ремонт дороги на улице Фомина в Орле должен завершиться до конца недели Фото: Наталья Меркулова

Сегодня, 12 мая, мэр Орла Юрий Парахин провел выездной брифинг с журналистами ведущих СМИ региона. В центре внимания оказалась наиболее масштабные городские проекты, в частности ремонт дорог.

По данным городской администрации, в течение двух-трех дней должен завершиться ремонт дороги на улице Фомина (Железнодорожный район), ставшей с 1 февраля 2021 года объездной Красного моста. Крайний срок завершения работ конец текущей недели.

В настоящее время подрядная организация из Воронежа закончила фрезировку старого дорожного покрытия и приступила к укладке нового. В проект ремонтных работ не входит благоустройство тротуаров.

У вас есть важная и интересная новость?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39