Коронавирус в Орле на 12 мая 2021: 49 человек заболело, 4 умерло

Общее число заболевших составляет 34 728 Фото: Архив "КП"

В Орловской области на 12 мая 2021 года подтверждено 49 случаев заражения коронавирусом среди населения. Свежую статистику представил федеральный оперативный штаб.

Общее число заболевших составляет 34 728. Болеет на сегодняшний день 1393 орловца.

Закрыли больничные за минувшие сутки 55 жителей региона. В общей сложности победить COVID-19 смогли 32 711 пациентов.

Вновь сообщает оперативный штаб и о смертельных случаях: умерло еще 4 жителя Орловской области с лабораторно диагностированным коронавирусом. Согласно статистике число смертей продолжает расти ежедневно, на сегодняшний день умерло 624 болевших коронавирусом орловца.

Показатели заболеваемости в регионе следующие. Коэффициент распространения COVID-19 - 0,98, число заражений на 100 тысяч человек - 4647,5, число смертельных случаев на 100 тысяч населения - 83,5. По России в среднем коэффициент распространения инфекции составляет 1,05, заражений на 100 тысяч человек 3295,8, а смертей на 100 тысяч населения 76,3.