В Орле нашли подрядчика на ремонт дороги по Болховскому шоссе

Болховское шоссе после зимы оказалось в печальном состоянии Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле нашли подрядчика, который отремонтирует разбитую дорогу по Болховскому шоссе. Об этом сообщил мэр Юрий Парахин во время сегодняшнего объезда города с журналистами.

По словам градоначальника, фирма уже определена, но контракт пока что не заключен. Парахин пояснил, что ориентировочно ремонт дорожного полотна стартует через неделю.

- Будут применяться новые технологии для усиления основания дороги с помощью геосетки. Гарантия на дорогу будет 7 лет, - отметил мэр.

Пока же Болховское шоссе пребывает не в лучшем состоянии, ямы и выбоины провоцируют постоянные пробки и заторы.