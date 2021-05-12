В Орле "четырнадцатая" не разъехалась с "Тойотой", есть пострадавший

Легковушки столкнулись в Северном районе Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орле один человек пострадал в столкновении двух легковых автомобилей. Отечественная "четырнадцатая" не разъехалась с "Тойотой" в Северном районе города 11 мая.

ДТП случилось возле АЗС на Московском шоссе Утром во вторник, на часах было около девяти, 45-летний водитель на автомобиле "ВАЗ 2114" ехал со стороны улицы Бурова в сторону Германо. Во встречном направлении двигался автомобиль "Тойта" под управлением 25-летнего мужчины. Машины столкнулись.

В ДТП пострадал пассажир "Четырнадцатой" Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

- В результате ДТП пассажир автомобиля "ВАЗ 2114" получил травмы, отпущен на амбулаторное лечение, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

За вчерашний день сотрудники ГИБДД зафиксировали на дорогах Орла и области достаточно большое количество ДТП, их было 20. В авариях пострадали 7 человек. К счастью, обошлось без погибших.